Lazio, più di venti partite senza perdere contro il Cagliari: il dato positivo
20.02.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Cagliari portafortuna. La Lazio non perde mai, almeno così è stato nelle ultime 21 partite. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, l’ultima vittoria dei rossoblù contro i biancocelesti risale addirittura al 19 maggio 2013 (1-0 gol di Dessena). Da lì, 3 pareggi e 18 sconfitte per i sardi, ora a caccia di tre punti importantissimi per la lotta salvezza. La Lazio, invece, cerca la vittoria che in campionato manca dalla sfida contro il Genoa (30 gennaio). In mezzo due pareggi (contro Lecce e Juventus) e due sconfitte (contro Como e Atalanta).
