Lazio, Bucci elogia Provedel: “Sta facendo un’ottima stagione. E gli altri…”

In un’intervista concessa a Scommesse.io, il preparatore dei portieri del Cagliari Luca Bucci ha parlato dei migliori portieri che ci sono attualmente in Italia, citando anche Provedel della Lazio. Di seguito le sue parole.

“Io credo che ci siano portieri giovani ed emergenti: Carnesecchi, Caprile. E ce ne sono anche altri che stanno facendo ottimi campionati, come Provedel. Insomma, portieri validi ci sono. È chiaro che il ruolo del portiere è un po’ come camminare sul filo del rasoio: basta poco per essere additati come colpevoli di una sconfitta. Quando c’è un errore ci si accorge subito del portiere; quando invece non sbaglia e magari fa anche bene, sembra ‘tutto normale’, perché è lì apposta. In parte è così, ma non è così scontato”.

“Io credo che ci siano portieri validi anche in Serie B e tanti giovani che stanno giocando, oltre a quelli delle giovanili. Il movimento dei portieri in Italia esiste ed è sempre di ottimo livello. Poi è vero: a volte si va a cercare all’estero, perché all’estero magari si trovano opportunità economiche migliori e alcune società fanno quella scelta. Ma io penso che in Italia ci siano portieri validi”.