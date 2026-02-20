Lazio, i convocati di Sarri per il Cagliari: la scelta su Zaccagni e Basic
Alla vigilia della gara contro il Cagliari, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati. Assente Basic, così come Gila, Lazzari e Pedro; presente invece Zaccagni. Di seguito tutti i nomi.
Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;
Difensori: Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Ratkov, Zaccagni.
A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue: Pedro (distorsione alla caviglia), Gila (infiammazione tendinea al ginocchio) e Basic (infiammazione tendinea all`adduttore) continuano il loro programma fisioterapico per recuperare dai rispettivi infortuni. Lazzari e Gigot hanno invece svolto una seduta atletica individuale.