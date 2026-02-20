Lazio, Maldini "tuttofare": ha la fiducia di Sarri, ora cerca il gol

RASSEGNA STAMPA - Un Maldini multiruolo quello che si è visto contro l’Atalanta, nella speranza che presto possa aggiungere anche i gol alle sue qualità. Partito centravanti, con Ratkov si è spostato sulla fascia e con l’ingresso di Cancellieri ha fatto il trequartista. Sarri, si legge sul Corriere dello Sport, lo sta inquadrando come riferimento al centro del tridente. Proseguirà sulla questa strada, a meno che non ci siano sorprese o nuove emergenze da qui alla fine della stagione.

Questi tre mesi saranno decisivi per l’eventuale riscatto del cartellino, dal valore di 14 milioni di euro. Lotito e Fabiani, prosegue il quotidiano, puntano sulle sue qualità e l’ex Milan dovrà convincerli dell’investimento fatto e per farlo avrà a disposizione il campionato e la Coppa Italia. Il tecnico gli sta dando piena fiducia, ma vuole miglioramenti sotto ogni punto di vista. Tra le richieste, anche i gol che servono per trascinare il reparto.

A proposito di reti, Maldini è ancora a secco in questa stagione. Finora ha collezionato 15 presenze, 11 con la Dea e 4 in biancoceleste, ma non ha mai scritto il suo nome nel tabellino. Due gli assist messi a referto considerando le due esperienze, l’ultimo è quello per Pedro a Torino contro la Juve. La Lazio aspetta segnali per potersi convincere dell’investimento fatto, il giocatore ha conquistato con continuità la via del campo ma ora dovrà mostrare un rendimento all’altezza delle promesse.

