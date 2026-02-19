Serie A, Cagliari - Lazio: chi racconterà il match su Dazn

19.02.2026 22:30 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Dopo il ko interno contro l'Atalanta la Lazio proverà a ripartire da Cagliari. I biancocelesti affronteranno in trasferta la squadra di Pisacane, l'appuntamento all'Unipol Domus è per sabato 21 alle 20:45. 

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e a raccontarla saranno le voci di Edoardo Testoni, per la telecronaca, e Alessandro Budel, per il commento tecnico.

