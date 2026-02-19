Cagliari - Lazio, scelto l'arbitro del match: la designazione completa
19.02.2026 12:25 di Christian Gugliotta
Reduce dalla sconfitta casalinga incassata contro l'Atalanta, la Lazio è al lavoro per preparare la prossima gara di campionato, che la vedrà affrontare il Cagliari in trasferta alle 20:45 di sabato 21 febbraio.
Per dirigere la sfida è stato designato Antonio Rapuano, fischietto della sezione di Rimini, che sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Fontani. Il IV Uomo sarà Galipò, mentre in sala VAR Maggioni sarà affiancato da Maresca.
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Costanzo - Fontani
IV Uomo: Galipò
VAR: Maggioni
AVAR: Maresca