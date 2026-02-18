Lazio, Mattei: "La conferenza è stata un flop, è uscito fuori il vero Lotito"
Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ai quali ha detto la sua sulla conferenza stampa andata in scena per presentare il progetto del nuovo stadio Flaminio. Queste le sue parole:
“Avevo già parlato del comizio che ci sarebbe stato, è un libro aperto il presidente Lotito. Il titolo del Corriere dello Sport di oggi fotografa il momento ‘stadio nuovo, vecchio Lotito’. Ciò che ha letto ad inizio presentazione non era il vero Lotito, era qualcuno da far passare diversamente, ma il vero Lotito è uscito fuori alla fine, quando è andato a braccio".
"Il flop di questa conferenza stampa lo certifica la borsa: dopo una presentazione così importante i titoli di una società quotata in borsa in genere salgono, invece in questo caso ha chiuso in ribasso con una perdita del 4%. Io leggo da 22 anni sempre dello stesso libro; è accecato dal suo egocentrismo, pensa di andare a piedi sulla luna ed convinto di riuscirci”.