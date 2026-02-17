FORMELLO - Lazio, la ripresa: Sarri aspetta Basic e Zaccagni

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Basic e Zaccagni a parte. È iniziata la preparazione per il Cagliari, ma i due infortunati non si sono ancora rivisti in gruppo. Alla ripresa sul campo, dopo i due giorni di riposo concessi da Sarri, entrambi hanno svolto solo un allenamento differenziato. Potrebbero tornare a lavorare con la squadra nella doppia seduta di mercoledì, o al più giovedì pomeriggio.

In settimana comunque si capirà se sabato saranno a disposizione. Va scongiurata ogni possibile ricaduta per averli al meglio nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta (4 marzo). Sono attese anche novità da Gila: ha un problema al ginocchio sinistro, è a rischio forfait. In difesa almeno rientrerà Romagnoli, farà coppia al centro con uno tra Provstgaard e Patric.

A sinistra invece è aperto il solito ballottaggio tra Nuno Tavares e Pellegrini, con il portoghese in vantaggio. Marusic va ancora verso la conferma a destra (è sempre out Lazzari). Con Basic e Zaccagni in forse, non sono previsti cambi a centrocampo e in attacco: il terzetto composto da Dele-Bashiru, Cataldi e Taylor potrebbe giocare di nuovo alle spalle di Isaksen, Maldini e Noslin. Inseguono e sperano in una chance Rovella, Dia, Ratkov e Cancellieri (non ci sarà Pedro, tornerà tra un mese). Le prove tattiche che scatteranno nei prossimi giorni chiariranno tutte le idee di Sarri.