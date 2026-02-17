Lazio | Biglietti Atalanta e Sassuolo, la società fa anche il pack: tutti i dettagli
Sul sito ufficiale della Lazio sono state appena rese note le modalità di vendita per le prossime gare casalinghe: Lazio-Atalanta di Coppa Italia del 4 marzo e Lazio-Sassuolo, in programma nel weekend del 7 e 8 marzo 2026, con data e orario ancora da definire. Con l'obiettivo di tornare a riempire lo stadio Olimpico, la società ha scelto di lanciare una promozione che coinvolge entrambi gli appuntamenti, il Pack 2 Partite.
Le modalità di accesso, vendita e i costi sono riportati su sslazio.it: "Dal 18 febbraio al 3 marzo regala i prodotti ufficiali S.S. Lazio e accedi allo Speciale Pack Atalanta / Sassuolo. Con una spesa minima di 20 € presso i Lazio Style 1900 Official Store, riceverai un codice univoco che ti permetterà di acquistare contestualmente presso i Lazio Style oppure on line tramite il sito internet di Vivaticket un pack comprensivo delle partite Lazio-Atalanta valida per la Coppa ItaliaFrecciarossa e Lazio-Sassuolo valida per la Serie A Enilive, ad un prezzo promozionale".
Di seguito, prezzi e settori abilitati per lo Special Pack:
Tribuna Onore con Hospitality: 650 euro
Tribuna Onore Laterale Destra: 270 euro
Tribuna Monte Mario Top: 145 euro
Tribuna Monte Mario Laterale: 102 euro
Tribuna Tevere Gold: 145 euro
Tribuna Tevere Top: 120 euro
Tribuna Tevere: 80 euro
Tribuna Tevere Parterre Centrale: 75 euro
Tribuna Tevere Parterre Laterale: 70 euro
Curva Maestrelli: 45 euro
Distinti Sud Est: 45 euro.
GARE SINGOLE - Contestualmente, sono state rese note anche le modalità di vendita dei biglietti per le due singole partite, nel caso in cui non si volesse approfittare della promozione. Di seguito i prezzi per Lazio-Atalanta (QUI per le modalità di acquisto) e Lazio-Sassuolo (QUI per le modalità di acquisto):
LAZIO-ATALANTA
Tribuna Onore con Hospitality: 500 euro; Tribuna Onore Laterale Destra: 200 euro; Tribuna Monte Mario Top: 110 euro; Tribuna Monte Mario Laterale: 75 euro; Tribuna Tevere Gold: 110 euro; Tribuna Tevere Top: 90 euro; Tribuna Tevere: 60 euro; Tribuna Tevere Parterre Centrale: 55 euro; Tribuna Tevere Parterre Laterale: 50 euro; Distinti Nord Est - Nord Ovest e Sud Est: 45 euro; Distinti Sud Ovest OSPITI: 45 euro.
LAZIO-SASSUOLO
Tribuna Onore con Hospitality: 300 euro; Tribuna Onore Laterale Destra: 150 euro; Tribuna Monte Mario Top: 70 euro; Tribuna Monte Mario Laterale: 55 euro; Tribuna Tevere Gold: 70 euro; Tribuna Tevere Top: 65 euro; Tribuna Tevere: 40 euro; Tribuna Tevere Parterre Centrale: 40 euro; Tribuna Tevere Parterre Laterale: 40 euro; Curva Maestrelli: 30 euro, Distinti Sud Est: 30 euro; Distinti Sud Ovest OSPITI: 30 euro.