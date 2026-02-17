Tumore al Pancreas, Vanzini, voce della Formula 1 torna a casa: l'esultanza
17.02.2026 11:46 di Giovanni Parterioli
Carlo Vanzini sta combattendo una battaglia che vale molto di più di vittorie in pista legate alla Formula 1 o di pole position. La sua lotta, fra passioni inalterate, diete, chemioterapie e adesso l'intervento, sta raccogliendo attorno a lui milioni di appassionati. Cosi, quest'oggi, quando Vanzini ha comunicato la sua uscita dal San Raffaele dopo l'intervento per il tumore al pancreas, lo ha fatto con un'esultanza senza freni in un video. Clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>> VANZINI, TUMORE AL PANCREAS: DIMESSO <<<