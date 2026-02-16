Lazio, senti Oddi: "Lo stadio vuoto pesa, urge trovare un punto di incontro"

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Radiosei Giancarlo Oddi ha analizzato il ko della Lazio all'Olimpico per mano dell'Atalanta soffermandosi sopratutto sullo stadio vuoto a causa della protesta dei tifosi.

“La Lazio è una squadra viva, anche se la partita con l’Atalanta mi ha deluso. Forse stanno un po’ patendo l’assenza dei tifosi. È molto brutto vedere lo stadio Olimpico vuoto, mi auguro che i tifosi possano tornare. Mi auguro che anche il presidente faccia dei passi per questo. La gente mette i soldi, fa i debiti per andare allo stadio, sta rinunciando, è arrivato il momento di risolvere la questione".

"Deve esserci un punto di incontro, mi auguro che vengano fatti dei passi indietro da parte di Lotito. Non è una cosa brutta cercare di migliorare il rapporto. Non parlo di colpe, ma degli errori sono stati fatti. Non è possibile che la società sia sempre dalla parte della ragione. Non credo che la Lazio abbia perso per l’assenza della gente, ma i calciatori sicuramente ne risentono. Tutti possono sbagliare, nessuno è perfetto, basta ammetterlo”.

