Lazio, che fatica contro le big: pochi punti e tanti gol subiti
16.02.2026 12:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Risultati da piccola contro le grandi. L'edizione odierna de Il Messaggero ha analizzato il rendimento della Lazio di questa stagione contro le big. I dati non sono confortanti, anzi. La squadra di Sarri fa tanta fatica contro i club della parte sinistra della classifica. E subisce anche diverse reti.
All'Olimpico infatti hanno segnato due volte Atalanta, Fiorentina e Napoli; tre volte invece il Como. Il ritmo è di 6 punti in 12 partite (4 con la Juventus, 1 con Atalanta e Bologna), per una media di 0,5 a partita. Diverso, invece, il discorso contro le squadre della parte destra della classifica: sono 27 punti in 13 gare, una media da Champions League.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.