Inter - Juve, La Russa alimenta le polemiche e cita la Lazio: "L'anno scorso..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il calcio non è più al centro, ormai ad accendere le discussioni dopo i novanta minuti sono le decisioni arbitrali. E in epoca Var non è più accettabile. Nella giornata di ieri è andato in scena il Derby d'Italia tra Inter e Juventus, vinto per 3-2 dal club nerazzurro.

Il risultato, però, è finito decisamente in secondo piano. Il secondo giallo di Kalulu, che ne ha causato l'espulsione, è propiziata da quella che sembra essere un'evidente simulazione di Bastoni. Dirigenti e opinionisti si sono espressi sul tema.

LA RICOSTRUZIONE - Nel post-partita, il dirigente ed ex calciatore bianconero Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Sky per lamentarsi delle decisioni arbitrali. In particolare, il riferimento è all'espulsione di Kalulu per doppio giallo: “Non si può parlare di calcio dopo quello che è successo oggi, qualcosa di inaccettabile. È l’ennesimo episodio da inizio stagione: poi probabilmente da domani cambierà il Var perché non si può andare avanti così, ma non si può rovinare una partita del genere. Come abbiamo provato a dire in modo propositivo da inizio stagione, è inaccettabile che non ci sia un livello adeguato in una partita del genere, che è uno spettacolo che offriamo al mondo. Il derby d’Italia, la partita che tutti aspettano, non si può decidere in questo modo, con questa leggerezza”.

LA REPLICA DI LA RUSSA - Il mondo calcistico italiano ha acceso ancor di più il dibattito sui social e sui principali media, anche il giorno dopo. Sul tema è intervenuto anche il senatore Ignazio La Russa, noto tifoso nerazzurro, il quale si è concentrato soprattutto sulle dichiarazioni di Chiellini, ma cita anche torti arbitrali dell'anno scorso contro Lazio e Roma dalla sua squadra del cuore. Di seguito le sue parole: "Mi ha fatto davvero arrabbiare. Come si è permesso di dire che non è più calcio? Ieri tra il primo e il secondo tempo, lui, Chiellini e l’ad che non mi ricordo come si chiama hanno negato di avere avuto contatti con l’arbitro ma ci sono i filmati: hanno aggredito, insultato l’arbitro e parlano di spirito olimpico? Un arbitro può sbagliare, pensa all’Inter che anche l’anno scorso ha subito dei torti arbitrali contro Lazio e Roma. E pensa al 2012, a Catania-Juve. Marotta stesso, allora dirigente dei bianconeri, ammise che il goal che venne annullato al Catania era regolare ma che comunque quell’episodio non è stato decisivo. Sette giocatori si avventarono sull’arbitro e lui annullò un goal regolare. Il designatore disse: 'Gli arbitri possono sbagliare' e anche Marotta lo ammise. Caro Chiellini non sei la persona più indicata per dare lezioni. Siamo in credito. Avremmo vinto con 3 goal di vantaggio in 11 contro 11, perché non si sarebbero potuti chiudere in difesa, se si sentono derubati, per noi vincere in casa contro la Juve ci fa il doppio piacere".