Atalanta, Palladino: "La Lazio è allenata benissimo, è forte. La vittoria ci dà..."

"Una bellissima soddisfazione. Abbiamo giocato contro una squadra forte, in salute, allenata benissimo e con degli ottimi calciatori". Lo ha detto Raffaele Palladino ai microfoni ufficiali del club, dopo la vittoria contro la Lazio. Proseguendo, il tecnico dell'Atalanta ha aggiunto: "Venire all'Olimpico e vincere dà tanta consapevolezza. Mi è piaciuta la squadra perché ha avuto tanta mentalità. La partita è stata equilibrata, nei primi venti minuti abbiamo sofferto un po' ma poi dopo siamo venuti fuori e siamo stati bravi e cinici a fare gol. Siamo molto felici".

"Prosegue la scalata in classifica? Per noi è una scalata. Siamo risaliti dal 13° al sesto posto, abbiamo ottenuto tanti risultati positivi. C'è entusiasmo ed autostima, dobbiamo continuare così perché non abbiamo ancora fatto niente. Bisogna continuare a scalare e rimanere umili. Chi gioca dà il massimo per la maglia e dobbiamo continuare così".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE