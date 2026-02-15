Gila preoccupa la Lazio: la ricostruzione dell'infortunio e come sta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Gila preoccupa la Lazio. Durante Lazio-Atalanta, ha sentito dolore al ginocchio sinistro, ha resistito fino all'intervallo. Poi il cambio. Non pensa sia stato il contrasto con Zalewski ad aver causato il KO. Lo ha detto Sarri. Gila era uscito in copertura sul polacco all'altezza della linea di centrocampo.

Eppure l'attaccante dell'Atalanta, calciando, ha lasciato andare la gamba e ha colpito con i tacchetti il ginocchio dello spagnolo. Mario si è fermato e ha portato le mani dietro al ginocchio, riporta Corriere dello Sport, si toccava nella parte in cui c'è l'inserzione del soleo. Ha resistito circa tre minuti prima di chiedere l'intervento dei medici, sono entrati in campo al 37'.

Il classe '02 si è buttato a terra bloccando il ginocchio. Subito ghiaccio spray, ha resistito fino al 45' così da evitare lo slot intermedio, ma le sue condizioni preoccupano. Tra oggi e domani sarà valutato e si conoscerà la diagnosi (con relativi tempi di recupero).