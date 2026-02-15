Lazio - Atalanta, Tavares "disastroso": le sue pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - La Dea rallenta, ulteriormente, la corsa all’Europa della Lazio. La sconfitta incassata all’Olimpico pesa sulla classifica, nonostante la prestazione nel complesso positiva dei biancocelesti. C’è chi ha dato conferme e chi invece, non è riuscito a ripetersi. È il caso di Tavares che non è riuscito a dare seguito alle buone performance delle ultime due uscite. Il portoghese non ha avuto la stessa efficacia dei suoi tempi migliori e così, in pagella, i suoi voti sono tutti insufficienti.
CORRIERE DELLO SPORT - Tavares 5
GAZZETTA DELLO SPORT - Tavares 4
CORRIERE DELLA SERA - Tavares 5
MESSAGGERO - Tavares 4,5
