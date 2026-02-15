Lazio, la contestazione dei tifosi continua. E in Coppa Italia contro l'Atalanta...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Prosegue la protesta dei tifosi e non accenna a fermarsi. L’Olimpico ieri, per la sfida con l’Atalanta, era spettrale. Stessa atmosfera vissuta in occasione del match col Genoa. Alla Lazio è mancata la spinta dei propri sostenitori, lo ha detto Marusic nel post partita e Sarri lo ha ribadito.

L’assenza dei tifosi pesa e fa molto più rumore di un Olimpico pieno, soprattutto in una stagione vissuta tra alti e bassi. Certe gare, si legge sul Corriere dello Sport, vissute sull'equilibrio a volte si vincono anche con l’energia che scende dagli spalti e la prossima sarà di nuovo contro la Dea ma in Coppa Italia. Un’altra partita decisiva per la stagione dei biancocelesti, fondamentale per le ambizioni europee.

Nei prossimi giorni, prosegue il quotidiano, i gruppi organizzati si riuniranno per decidere. Certo è che la contestazione andrà avanti, resta solo da capire in quale forma.

