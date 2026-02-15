Inter - Juve, errori gravi: Rocchi nella bufera. Dimissioni in vista?

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

La Juventus alza la voce dopo la i gravi errori arbitrali nel derby d'Italia contro l'Inter, soprattutto l'espulsione di Kalulu che ha rovinato la partita e penalizzato i bianconeri. Dalla voce di Damien Comolli e soprattutto, di Giorgio Chiellini, arriva una denuncia fortissima al sistema arbitrale e al suo designatore. L'ex difensore bianconero ha chiesto chiaramente le dimissioni di Rocchi, un gesto fortissimo che potrebbe avere ripercussioni clamorose in tutta la Federazione.

Giorgio Chiellini e Damien Comolli hanno trattato l'argomento ai microfoni di Sky:



Prende la parola Chiellini: "Più che altro non si può parlare di calcio perché dopo quello che è successo oggi diventa difficile parlare di calcio, apprezzo lo sforzo dello studio ma oggi è successo qualcosa di inaccettabile. È l'ennesimo episodio da inizio stagione che poi capita a noi, capita agli altri però, probabilmente domani si cambierà anche il Var perché non si può più andare avanti così. Ma non è accettabile, questo errore non è accettabile in una partita del genere. Non è accettabile, come abbiamo provato a dire in modo propositivo da inizio stagione, che non ci sia un livello adeguato ad una partita del genere. Questo è lo spettacolo che diamo nel mondo. È lo spettacolo che purtroppo abbiamo dato con altre squadre e con altri episodi da inizio stagione. Bisogna cambiare, bisogna cambiare subito non bisogna sempre procrastinare come capita troppe volte nel calcio italiano".

"Cosa intendo quando dico di cambiare qualcosa? È da inizio anno che tutti comunque abbiamo messo in evidenza che non c'è una struttura adeguata al campionato di Serie A. Ci sono episodi continui di settimana in settimana. Abbiamo provato ad essere propositivi, abbiamo provato tutti a farlo e non si può continuare così ogni settimana c'è una squadra diversa che è qui. È palese che adesso il livello non è adeguato. Poi ci sarà troppa pressione, non ci sarà troppa pressione. Non sono professionisti, non si allenano adeguatamente, non sono allenati bene, non sono bravi abbastanza... È chiaro che così non si può andare avanti. Oggi che il derby d'Italia, è la partita che tutti aspettano non si può decidere in questo modo con questa leggerezza e permettere che ci sia questo spettacolo. Poi oggi è capitato a noi, nelle scorse settimane sono capitate ad altri e poi capiterà qualcun altro ancora, ma non si può parlare di calcio dopo una partita del genere. Riferimento a Rocchi? Se vuoi è palese questa cosa qua, cioè in questo momento qui c'è un gruppo che non funziona e quindi c'è anche chi debba metterci la faccia e che in questo momento va a dire a tutti che a fine anno andrà via, ora vediamo cosa succederà. Non c'era neanche oggi allo stadio. In una partita del genere capiamo quello che sarà il futuro".

Continua Comolli: "È stato imbarazzante vedere questo. È stato visto in tutto il mondo. È una somma di errori che ci sono stati nel corso di questa stagione. Se abbiamo parlato con La Penna? È molto difficile accettare ingiustizie come queste. Se abbiamo parlato con la squadra? Ai giocatori ho soltanto detto che hanno fatto bene, c'è grande frustrazione da parte dell'allenatore dei giocatori e sicuramente anche dei tifosi e sottoscrivo quello che ha detto Chiellini parlare di calcio dopo questa partita non ha molto senso".