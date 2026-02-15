Lazio, Zaccagni punta il Cagliari: il piano per tornare al top

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo l’Atalanta, ecco il Cagliari. La Lazio ha l’opportunità di riscattarsi e mettersi alle spalle la sconfitta subita nello scontro diretto all’Olimpico e potrà farlo contando anche su Zaccagni.

Il capitano bianoceleste è finito ai box per infortunio, una lesione di medio grado a carico del muscolo obliquo dell'addome riportata prima del match con il Genoa, ma sta lavorando per poter tornare a disposizione il prima possibile e l’obiettivo - riporta il Corriere dello Sport - è proprio la sfida con i rossoblù. Sta seguendo il suo percorso riabilitativo e secondo le previsioni dovrebbe tornare disponibile per il prossimo match.

È il primo obiettivo per rimettere minuti nelle gambe, lo stesso sarà contro il Torino così da poter arrivare al top della condizione per l’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Dea, in programma il 4 marzo. Questa è la data cerchiata in rosso sul calendario del numero dieci, in cui si giocherà insieme ai compagni buona parte della stagione e le ambizioni europee. Un appuntamento imperdibile anche in ottica Nazionale, un segnale per il ct Gattuso.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE