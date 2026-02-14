Lazio, Sarri su Tavares e Noslin: "Non sarebbero qui se..."
Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato della prestazione di Noslin e Nuno Tavares, entrambi partiti dall'inizio. Di seguito le sue parole.
"Tavares e Noslin? A livello di scelte sono due giocatori che ogni tanto sbagliano. Hanno grandi doti, poi fanno scelte disutibili che a volte ci costano qualcosa, probabilmente è il motivo per cui sono qui. Tavares se avesse più razionalità avrebbe grandi doti. Ha perso una palla nella metà campo avversaria, può succedere. Quando porta palla dentro al campo non mi piace, soprattutto contro questo tipo di squadre con cui è facile perdere la palla".
