IL TABELLINO di Lazio-Atalanta 0-2
Serie A Enilive | XXV giornata
Sabato 14 febbraio 2026, ore 18:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-ATALANTA 0-2
Marcatori: 41` rig. Ederson, 60` Zalewski
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (46` Patric), Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (67` Rovella), Taylor (79` Cancellieri); Isaksen (88` Dia), Maldini, Noslin (67` Ratkov).
A disp.: Motta, Furlanetto, Pellegrini, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Farcomeni.
All.: Maurizio Sarri
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (46` Kossounou), Djmsiti, Ahanor (24` Kolasinac); Zappacosta (83` Bellanova), De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic (46` Raspadori), Zalewski (69` Sulemana); Krstovic.
A disp.: Rossi, Sportiello, Hien, Bakker, Musah, Pasalic, Scamacca.
All.: Raffaele Palladino
Arbitro: Juan Luca Sacchi (sez. Macerata)
Assisitenti: Perrotti - Laudato
IV ufficiale: Di Bello
V.A.R.: Di Paolo
A.V.A.R.: Gariglio
NOTE. Ammoniti: 10` Scalvini (A), 12` Ahanor (A), 74` Bernasconi (A), 78` Taylor (L), 90' Djmsiti (A)
Recupero: 3' pt, 5' st