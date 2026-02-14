IL TABELLINO di Lazio-Atalanta 0-2

IL TABELLINO di Lazio-Atalanta 0-2

Serie A Enilive | XXV giornata

Sabato 14 febbraio 2026, ore 18:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-ATALANTA 0-2

Marcatori: 41` rig. Ederson, 60` Zalewski

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (46` Patric), Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (67` Rovella), Taylor (79` Cancellieri); Isaksen (88` Dia), Maldini, Noslin (67` Ratkov).

A disp.: Motta, Furlanetto, Pellegrini, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Farcomeni.

All.: Maurizio Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (46` Kossounou), Djmsiti, Ahanor (24` Kolasinac); Zappacosta (83` Bellanova), De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic (46` Raspadori), Zalewski (69` Sulemana); Krstovic.

A disp.: Rossi, Sportiello, Hien, Bakker, Musah, Pasalic, Scamacca.

All.: Raffaele Palladino

Arbitro: Juan Luca Sacchi (sez. Macerata)

Assisitenti: Perrotti - Laudato

IV ufficiale: Di Bello

V.A.R.: Di Paolo

A.V.A.R.: Gariglio

NOTE. Ammoniti: 10` Scalvini (A), 12` Ahanor (A), 74` Bernasconi (A), 78` Taylor (L), 90' Djmsiti (A)

Recupero: 3' pt,  5' st

