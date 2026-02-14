Lazio, Isaksen a Dazn: "Gara fondamentale. L'obiettivo è vincere"
14.02.2026 17:24 di Christian Gugliotta
Gustav Isaksen è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio della sfida tra Lazio e Atalanta. Queste le sue parole:
“Abbiamo avuto una grande settimana, specialmente per la coppa. Era fondamentale per noi andare in semifinale, ma ora pensiamo solo al campionato. Abbiamo ancora la possibilità di sistemare la stagione e oggi possiamo iniziare con tre punti”.
“è una bella pressione, sono queste partite che vogliamo giocare. Oggi sappiamo che è fondamentale, abbiamo solo l’obiettivo di vincere, nonostante sappiamo di giocare contro l’Atalanta che è fortissima ed è in un gran periodo”.
“Solo gol belli? Ovviamente voglio fare tutti i gol, non solo quelli belli. Magari iniziare oggi sarebbe bellissimo”.
