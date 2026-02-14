Serie A | Lazio e Derby d'Italia, ma non solo: il programma della giornata
14.02.2026 11:30 di Simone Locusta
© foto di www.imagephotoagency.it
La venticinquestima giornata della Serie A si è aperta con la sfida tra Pisa e Milan: nella serata di ieri, i rossoneri guidati da Max Allegri hanno espugnato la Cetilar Arena per 1-2, lanciando un chiaro segnale alla capolista Inter, la quale questa sera ospiterà la Juventus a San Siro.
Oltre al Derby d'Italia, ci sono altre due gare: la prima vedrà di fronte un Como galvanizzato dalla vittoria in Coppa Italia contro il Napoli e una Fiorentina alla disperata ricerca di tre punti per la salvezza. Alle 18:00 invece, allo Stadio Olimpico, la Lazio di Sarri ospiterà l'Atalanta di Palladino.
COMO - FIORENTINA (Ore 15:00)
LAZIO - ATALANTA (Ore 18:00)
INTER - JUVENTUS (Ore 20:45)
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.