Genoa, a De Rossi non va giù: "Quel rigore contro la Lazio..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Le ultime due sconfitte del Genoa sono state dolorose. Entrambe arrivate con un rigore in pieno recupero. Quella contro la Lazio allo Stadio Olimpico e quella contro il Napoli, con i partenopei in inferiorità numerica. Alla vigilia della partita contro la Cremonese, Daniele De Rossi, allenatore del Grifone, è tornato a parlare degli ultimi impegni e del VAR, il tutto all'interno di una risposta su Cornet, autore del presutno fallo su Vergara, valso il 3-2 finale della squadra di Conte.

"Il giorno dopo la partita era uno straccio, durante la riunione ha voluto prendere la parola e chiedere scusa a tutti. Parliamo di un ragazzo positivo ben voluto dal gruppo che ha chiesto scusa, ma non c’era bisogno per due motivi: uno perché non era rigore e due perché gli errori si fanno. Visti questi tempi, si può difendere in modo più prudente".

"Quello che sto chiedendo è di cercare di essere scrupolosi al massimo, oltre il dovuto, perché dietro l’angolo c’è sempre il rigore, in ogni circostanza. Anche semplicemente il rigore giusto che è stato dato contro la Lazio all’ultimo. Lui sa benissimo che poteva essere un pochino più prudente, ma se vogliamo rovesciare la medaglia diciamo che ha avuto una grandissima voglia di riprendere quel pallone e difendere. L’equilibrio tra il volersi aiutare e il non commettere un’ingenuità è sottile, dobbiamo lavorarci".