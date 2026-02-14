Italia, Gattuso e i nomi per la Nazionale del futuro: c'è anche un po' di Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Gattuso fa l'ltalia a cena. Il ct ha organizzato uno stage itinerante, passando da Londra a Napoli, da Roma all'Arabia Saudita, fino al Qatar incontrando tutti i suoi giocatori. L'obiettivo, ovviamente, è preparare la squadra al meglio per i playoff dei Mondiali di marzo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella lista ci sarebbero circa cinquanta nomi (qualcuno della Lazio) tra sicuri e possibili convocati.

PORTIERI - Tra i pali non ci sono problemi. Oltre a Donnaruma, titolare indiscusso e top mondiale, ci sono anche Vicario, Carnesecchi, Caprile e Meret.

DIFENSORI - Il modulo è il 3-5-2, quindi servono tanti centrali. Il problema è principalmente sulle posizioni: ci sono troppi mancini. La linea titolare è composta da Mancini, Bastoni e Calafiori (è out Di Lorenzo); le seconde linee sono Gabbia, Buongiorno e Scalvini. Gattuso tiene d'occhio anche Gatti, Coppola, Ahanor (chiederà di essere italiano) e Leoni (che però tornerà a fine anno dall'infortunio).

ESTERNI - Sulle fasce è già tutto organizzato. Tre nomi a destra, Politano, Palestra e Cambiaso, e tre nomi a sinistra, Dimarco, Spinazzola e Udogie. Restano in corsa anche Kayode, Bellanova, Savona e Bartesaghi.

CENTROCAMPISTI - A centrocampo i titolari sono Barella, Locatelli e Tonali. Come primi cambi ci sono Cristante e Frattesi. Completano la lista Ricci, Pisilli, Miretti, Pellegrini, Fabbian, Fagioli, Casadei e Rovella, che a Gattuso piace tantissimo. Il ct, però, ha invitato a tornare in Nazionale anche Verratti: vorrebbe un play puro che manca in questa squadra, potrebbe essere molto utile in partite in cui c'è bisogno di possesso e gestione.

ALI/TREQUARTISTI - Le ali-trequartisti serviranno a Gattuso per cambiare modulo a gara in corso, per passare a un 4-2-4 o a un 3-4-2-1. Il ct tiene in considerazione sicuramente Zaccagni e Maldini della Lazio, insieme a Vergara, Chiesa, Cambiaghi e Orsolini.

ATTACCANTI - Per il tandem offensivo ci sono Kean, Retegui, Esposito, Scamacca e Raspadori, tutti teoricamente titolari. E in lista può finirci anche Gnonto.

FORMAZIONE - La formazione titolare dell'Italia oggi sarebbe composta da Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ma manca ancora un mese alle convocazioni per i playoff Mondiali di marzo. La lista non è chiusa, anzi. Non sono escluse novità. Si parte da questa base per la Nazionale del presente e del futuro.