Atalanta, sfida alla Lazio da imbattuta nel 2026. E Scamacca...
14.02.2026 09:15 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - L'Atalanta arriva nella Capitale con un biglietto da visita niente male: nel 2026 ancora non ha perso una sfida. Sono cinque le vittorie nelle ultime sette giornate, Palladino ha portato i suoi su livelli importanti, ha ricreato un entusiasmo che a Bergamo si era perso da tempo.
Inoltre, quella tra Atalanta e Lazio è una gara dal sapore particolare soprattutto per Scamacca, con un passato ia nella prima che nella seconda squadra della Capitale. Oggi, a Bergamo, il centravanti ha trovato la sua dimensione.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, a causa di qualche problema fisico rimane incerto il suo impiego. Al suo posto sono pronti Krstovic e Raspadori. Le soluzioni a Palladino non mancano di certo.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.