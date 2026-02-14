Lazio, i convocati di Sarri per l'Atalanta: assenti Romagnoli, Pedro e non solo
14.02.2026 11:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
A poche ore dal fischio d'inizio di Lazio - Atalanta, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei calciatori convocati per la gara dell'Olimpico. Assenti Romagnoli (squalificato), Lazzari, Basic, Pedro e Zaccagni. Di seguito tutti i nomi.
Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Ratkov.