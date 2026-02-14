Lazio, pronto un nuovo ruolo per la dott.ssa Mezzaroma: i dettagli
14.02.2026 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Negli ultimi giorni hanno fatto tanto parlare le dimissioni della dottoressa Cristina Mezzaroma alla Fondazione S.S. Lazio. In molti si sono interrogati su quale potrà essere ora il suo ruolo, soprattutto all’interno della Lazio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la moglie di Lotito sarebbe ora pronta a ricoprire il ruolo di presidente di una nuova fondazione all’interno della Lazio. Sono attese novità a riguardo.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.