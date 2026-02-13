FORMELLO - Lazio, chance per Noslin. Provstgaard pronto, riecco Cataldi
FORMELLO - Romagnoli squalificato, toccherà a Provstgaard al suo posto. Il danese si riprenderà la maglia lasciata in Coppa Italia per formare la coppia già vista nelle ultime due gare di campionato contro Genoa e Juventus. Tandem con Gila al centro del reparto arretrato. Il ballottaggio è a sinistra tra Tavares e Pellegrini, il portoghese può strappare una chance dopo le ultime prestazioni positive. Marusic non è in disccusione a destra.
A centrocampo riecco Cataldi in regia, ha rifiatato a Bologna lasciando il posto a Rovella dopo quasi 5 mesi di assenza dal blocco dei titolari. Ai suoi lati salvo sorprese toccherà a Dele-Bashiru e Taylor, mezzali titolari anche mercoledì sera al Dall’Ara. Basic non recupererà in tempo, si è fermato a Torino per un problema muscolare, dovrebbe recuperare per la prossima giornata di campionato.
Davanti out Pedro, il comunicato di oggi ha specificato le sue condizioni. Escluse fratture, ma lo spagnolo dovrebbe rimanere fuori circa 40 giorni: ha riportato “un trauma distorsivo-contusivo della caviglia destra con interessamento parziale del complesso capsulo-legamentoso esterno”. A sinistra chance per Noslin, per le altre due caselle probabile conferma per Maldini falso nove e Isaksen a destra.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Pellegrini, Belahyane, Rovella, Hysaj, Basic, Przyborek, Cancellieri, Ratkov, Dia. All.: Sarri.