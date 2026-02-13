Ex Lazio | Klose, rinnovato il suo contratto con il Norimberga: l'annuncio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mirsolav Klose prosegue la sua avventura sulla panchina del Norimberga. Come annunciato dal club tedesco, l'ex attaccante della Lazio ha rinnovato il suo contratto con la società. Di seguito il comunicato.

"Continuità in panchina: il FCN e il suo allenatore Miroslav Klose hanno prolungato il contratto. Il 47enne guida le sorti sportive della squadra dal giugno 2024.

"Miro e io siamo sempre stati d'accordo sul voler continuare il nostro percorso insieme anche in futuro. Ci conosciamo da tempo, abbiamo fiducia reciproca e, grazie al nostro buon rapporto, nelle ultime settimane abbiamo potuto discutere approfonditamente i punti che riteniamo fondamentali per costruire con successo il futuro del FCN. Per entrambi è sempre prioritario trovare soluzioni costruttive nell'interesse del club. Ci siamo riusciti anche in questo caso e siamo felici di proseguire insieme", afferma il Direttore Sportivo Joti Chatzialexiou. "Fin dal primo giorno, Miro si è identificato enormemente con il club, la regione e la sua gente. Gode di grande stima tra i giocatori, la dirigenza e i tifosi. Insieme faremo di tutto per far crescere ulteriormente il club".

La carriera di Klose in breve

L'ex attaccante fuoriclasse ha iniziato la sua carriera in panchina nel 2016 come vice-allenatore della Nazionale tedesca (DFB). Dal 2018 ha guidato l'U17 del Bayern Monaco, ricoprendo poi il ruolo di vice-allenatore della prima squadra nello staff di Hansi Flick. Prima del suo impegno a Norimberga, il tecnico è stato capo allenatore del SCR Altach, nella massima serie austriaca. Nel giugno 2024, Joti Chatzialexiou è riuscito a portare Miro Klose al FCN".