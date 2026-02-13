Viviano: "Capisco la protesta dei tifosi, la Lazio non sta lavorando bene"
A margine della conferenza stampa per il fondo di fine carriera presso l’Hotel Sina Bernini Bristol di Roma, l'ex portiere Emiliano Viviano ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti. Di seguito le sue parole.
"In passato ho anche difeso i risultati della società e l'operato di Lotito e Tare, perché la Lazio era una società sana che arrivava seconda e vinceva trofei. Tuttavia, nell'ultimo anno c'è stato un evidente problema di trasparenza e comunicazione. Capisco e difendo la protesta dei tifosi: le società di calcio non sono semplici aziende private, i tifosi ne sono parte integrante. Quando il valore della rosa scende, il mercato è bloccato e i risultati non arrivano, la protesta è l'unica arma rimasta. Oggi la Lazio non sta lavorando bene".