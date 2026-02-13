Inter, parla Chivu: "A Roma non sentivo la rivalità con la Lazio..."
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu è tornato a parlare delle sue esperienze passate da calciatore. In particolare ha ricordato il suo periodo alla Roma e della rivalità con la Lazio. Di seguito le sue parole.
"Con chi sentivo più rivalità da calciatore? Ho grande rispetto per tutti, alla Roma c'era la Lazio e all'Inter le rivali erano Milan e Juve. Per me però sono sempre state partite normali, non ho mai sentito il peso e mi sono sempre preparato al meglio. Non bisogna crearsi pressioni da soli".
