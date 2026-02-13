Mattei: "Programma di rilancio, per il bilancio o per una Lazio competitiva?"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di Radiosei ha parlato anche Stefano Mattei. Il giornalista ha espresso il proprio pensiero sul programma quinquennale comunicato da Lotito per rilanciare la Lazio. Ecco di seguito le sue parole:

“Lotito ha parlato di un piano di rilancio a cinque anni? Perché non a tre o sette? Quelli a cinque anni vengono annunciati quando ci sono problemi di bilancio: è quindi per sistemare il bilancio e per essere competitivi? Questi progetti non si fanno per sistemare le squadre perché in cinque anni possono venire fuori fattori imprevedibili.

E poi, non poteva partire ora il piano quinquennale? Il mio consiglio sarebbe stato quello di investire di tasca propria per avere una Lazio competitiva, anziché pensare a chiudere in attivo la sessione di mercato invernale.

I piani a cinque anni si fanno sui soldi, perché per avere una rosa competitiva ogni anno devi aggiungere qualcosa. La Juventus ha dietro il gruppo Exor con gli Agnelli, possiamo paragonarli alla società biancoceleste? L’Atalanta ha il presidente Percassi che si è fatto affiancare da Pagliuca, stando ai patrimonio, è possibile anche in questo caso fare un paragonare?

Lotito ha problemi con i tifosi, con il bilancio e anche a livello politico la situazione con la Lazio sta dando problemi: parlare del Flaminio serve a spostare l’attenzione”.