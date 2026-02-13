WOMEN | Lazio, Bacic: "Spero di portare la squadra in Champions League"

Il nuovo portiere della Lazio Women Doris Bacic ha parlato durante la sua conferenza stampa di presentazione, direttamente dal centro sportivo di Formello. Di seguito le sue dichiarazioni:

Parla Pinzani

“L’arrivo di Doris ha una motivazione, quella di aumentare il nostro blocco portieri, incrementandolo con esperienza e qualità. Abbiamo un girone da giocare e quando si è presentato l’occasione la ragazza ci ha dimostrato voglia di venire. È qui per il suo passato e anche per quello che può dare in futuro. Siamo contenti e lei si sta già mettendo a disposizione con grande personalità”.

Parla Bacic

“Voglio ringraziare il direttore sportivo e lo staff tecnico per la fiducia. Sono molto felice di essere qua e spero di raggiungere gli obiettivi della Lazio e di riportare la squadra in Champions League”.

Cosa puoi portare al gruppo?

“Sono felice di far parte di questo gruppo. Ho giocato in tanti campionati e raccolto tante esperienze. Spero di trasmettere questo alle altre giocatrici, oltre a tranquillità e fiducia”.

Cosa chiedi da un punto di vista personale?

“L’importante è migliorare tutti i giorni. Poi voglio sempre stare sul pezzo per la Nazionale. Guardo giorno per giorno, è difficile pensare al futuro. Il mio obiettivo è migliorare ogni giorno”.

Tra gli obiettivi c’è quello di aiutare le più giovani? Cosa ti ha colpito più di questo gruppo?

“Sono sempre qua per tutte le ragazze giovani, non solo per i portieri. Mi fa piacere aiutarle ovunque vada. A rendermi felice è stato il trattamento nello spogliatoio dal primo giorno. Dal primo giorno mi sono sentito come se fossi qua da cinque anni”.

Quale punto di forza vedi nella Lazio rispetto alle precedenti squadre?

“Qui ho visto grande fame in tutti gli allenamenti per dare qualcosa in più alla società”.

