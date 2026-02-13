Lazio, Manfredini su Lotito: "I tifosi vogliono uno step maggiore, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Morini

L'ex centrocampista Christian Manfredini è stato ospite del format “RompiStorie”, parlando della sua esperienza con la maglia della Lazio e della situazione attuale del club con la gestione di Lotito. Di seguito le sue parole: "Io non sto dalla parte di nessuno, voglio stare solo con la Lazio. Ho giocato nella Lazio e quindi io sto con la Lazio, ho fatto parte della sua storia e mi piace stare vicino sia ai tifosi che al presidente che ho trovato".

"Lotito? La contestazione al presidente c’è da quando arrivai io alla Lazio. Ai tempi infatti, per quello che so, fu perché non diede quello che i tifosi volevano. Con Cragnotti c’erano più aperture e con lui meno. Lui è un presidente atipico, prima si faceva vedere molto di più in tv però lui ha portato dei risultati alla Lazio perché è andata in Europa ha vinto delle coppe, 3 supercoppe e ha portato dei pro".

"Ora i tifosi vogliono uno step maggiore e noi sappiamo che per farlo servono risorse molto importanti. Ora molte società in Italia sono arabe o americane o fondi quindi per avere questo step ulteriore servono più risorse ed è questo forse che i tifosi imputano a Lotito. Io andai in rottura con lui negli ultimi due anni della Lazio e dopo 9-10 anni dovevo farmi da parte, ma per farlo Lotito voleva che rinunciassi agli ultimi due anni di contratto. Io credo che nessuno accetterebbe questa proposta e lui era così, e questo avvenne con altri giocatori come Stendardo e Pandev che poi andò all’Inter, il presidente fece tanti problemi ma lui è questo, l’importante è conoscerlo".