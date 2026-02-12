Stadio Flaminio, Lotito vuole raddoppiare la capienza: il piano della Lazio
I documenti sono stati depositati in Comune. Ora sarà il tempo dell'analisi e dell'iter approvativo, prima dell'inizio della riqualificazione dello Stadio Flaminio da parte della Lazio. Una serie di passaggi burocratici non scontati che, però, se dovessero andare a buon fine potrebbero portare alla realizzazione della nuova casa dei biancocelesti. Una nuova casa che, come viene reso noto nell'analisi del Messaggero sul progetto, dovrebbe avere una capienza superiore ai 50.000 posti, raddoppiando quella attualmente garantita dall'impianto capitolino.
PROGETTO - A rubare l'occhio nel progetto è il piano che ha ideato la Lazio per raddoppiare la capienza dell'impianto. Lotito punta a uno Stadio Flaminio da 50.570 persone (3.000 di settore ospiti), rispetto ai circa 24.000 attuali. Questo piano si basa sulla costruzione del già citato superanello per le nuove tribune. Un 'catino' che si svilupperebbe assecondando le curve all'impianto esistente. La tribuna Ovest prenderebbe il posto della pensilina (attualmente ammalorata) ricalcandone l'equilibrio volumetrico originario, impiegano dei cavalletti che dovrebbero sostenere le nuove tribune e la copertura ampliata.
