Ferrari SF-26, il primo aggiornamento per Leclerc e Hamilton in Bahrain
12.02.2026 16:49 di Giovanni Parterioli
La Ferrari non perde tempo e in Bahrain svela subito le sue carte migliori! Sulla SF-26 è apparsa una f1 news tecnica molto aggressiva che cambia il volto della monoposto e punta a recuperare prestazioni preziose. Una scelta coraggiosa degli ingegneri per aggirare i limiti imposti dalla FIA e sfidare i rivali sul loro stesso terreno: le immagini parlano chiaro. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> F1, Ferrari all'attacco: scoperta la modifica a sorpresa per aggirare le regole <<<