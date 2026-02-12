Lazio, Rovella torna sul Bodo/Glimt: "Mi è rimasta qua..."
Il centrocampista biancoceleste Nicolò Rovella durante l'intervista rilasciata ai microfoni di Lazio Style Channel è tornato sulla doppia sfida contro il Bodo/Glimt della scorsa stagione. Un doppio confronto che ha costretto Baroni e i suoi ad abbandonare l'Europa League ai quarti di finale. Di seguito le sue parole:
"La partita che vorrei rigiocare? Facile: Lazio - Bodo/Glimt. Per il semplice fatto che credo che la qualificazione l'abbiamo buttata all'andata e al ritorno abbiamo fatto quello che potevamo. Poi i rigori sono una lotteria e sbagliano anche i più forti calciatori della storia, non era quello il problema. Mi è rimasta qua (ride, ndr.), avevamo la chance per andare avanti. E chissà... in semifinale, in finale o potevamo vincerla".