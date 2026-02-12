Lazio, Piccari: "Si è parlato troppo di Lotito. Ho l'impressione che Sarri..."
Marco Piccari, giornalista e direttore di TMW Radio, si è espresso in merito alla vittoria della Lazio sul Bologna ai quarti di Coppa Italia. Ecco di seguito le sue parole:
"Si è parlato tanto e troppo di faccende extra campo in casa Lazio. Vedremo quel che accadrà in futuro, perché ci sono voci e movimenti, ma ribadisco che si è parlato troppo di Lotito. Tutta questa situazione ha influito sulla squadra, tanto da portare dei colleghi conosciuti a definire la squadra un branco di pippe. Nelle ultime settimane invece sono arrivate una vittoria contro il Genoa e un pareggio contro la Juventus. Ho l'impressione che Sarri possa uscire un po' cambiato da questa esperienza. Ha capito che bisogna trovare dei compromessi in base alle caratteristiche e alle qualità che ha a disposizione. Vedremo dove potrà arrivare in questo finale di stagione".