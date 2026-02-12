Bologna - Lazio | Noslin si prende la scena: le pagelle dell'olandese

12.02.2026 16:15 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Tijjani Noslin si è inserito nel posto giusto al momento giusto. Quanto bastava per spingere in rete il cross rasoterra di Dele-Bashiru, un tap-in che ha messo nuovamente il risultato in parità. Il resto è storia. Un gol pesante per l'olandese che ha esultato con foga, si è preso la scena e forse c'è stato anche un pizzico di polemica, ma passa tutto in secondo piano: la Lazio è in semifinale di Coppa Italia. Di seguito le sue pagelle.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Noslin 7

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Noslin 7

IL MESSAGGERO - Noslin 7

TUTTOSPORT - Noslin 6.5

