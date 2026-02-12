Atalanta, operazione riuscita per De Ketelaere: il comunicato
Brutto infortunio per il calciatore dell’Atalanta Charles De Ketelaere che rimarrà ai box per circa tre mesi dopo l’intervento chirurgico al ginocchio destro a cui si è sottoposto nella giornata odierna come specificato dalla Dea in un comunicato ufficiale.
“Atalanta BC comunica che Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna.
L’intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito.
Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo”, queste la nota.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.