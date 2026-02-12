Bologna - Lazio | Sarri batte Italiano: i quotidiani esaltano il Comandante

Bologna - Lazio | Sarri batte Italiano: i quotidiani esaltano il Comandante
RASSEGNA STAMPA - La Lazio batte il Bologna e si aggiudica i quarti di finale di Coppa Italia, accedendo così alla fase successiva. La sfida si è dovuta decidere ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si sono conclusi con un pareggio. La sfida nella sfida, quella tra Sarri e Italiano, l'ha vinta il tecnico biancoceleste: il gruppo si è compattato e nonostante le difficoltà è riuscita a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Di seguito le pagelle del Comandante.

IL CORRIERE DELLO SPORT - All. Sarri 7

LA GAZZETTA DELLO SPORT - All. Sarri 6.5

IL MESSAGGERO - All. Sarri 7,5

TUTTOSPORT - All. Sarri 6.5

