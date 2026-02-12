Lazio, Rovella e la sua partita più bella: "Ce ne sono tante, ma..."
12.02.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nell'intervista concessa ai microfoni di Lazio Style Channel, Nicolò Rovella ha risposto alla domanda riguardo alla partita più bella che ha vissuto con la maglia della Lazio. Per lui non ce n'è solamente una, e anzi spera di poter vivere la più bella quest'anno. Di seguito le sue parole.
"La partita più bella? O il derby di Coppa Italia, vinto 1-0, oppure mi è piaciuta tanto anche Lazio - Viktoria Plzen, con il gol di Isaksen lì in trasferta. Ce ne sono tante, anche quando abbiamo vinto con il Milan a San Siro (l'anno scorso con il rigore di Pedro nel finale, ndr.). Ti dico, la più bella spero di poterla fare quest'anno".
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.