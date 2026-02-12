Lazio, Rovella: "Le coreografie sono pazzesche. E ogni tifoso..."
12.02.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In una lunga intervista concessa ai canali ufficiali della società, Nicolò Rovella ha espresso il suo pensiero sui tifosi della Lazio, tra le coreografie in trasferta e l'aiuto che danno costantemente alla squadra. Di seguito le sue parole.
"Tanti particolari mi hanno stupito della storia della Lazio. Non è una banalità, ma le coreografie, soprattutto quelle in trasferta, sono pazzesche. Ogni tifoso che va allo stadio è come se fosse un ultras, è una roba incredibile. Questo fa sempre piacere e ci aiuta nei momenti più difficili a tirare fuori il meglio. Lo spirito laziale ti fa uscire quel qualcosa in più in campo che altre squadre non fanno".
