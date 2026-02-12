Lazio, esultanza "Poetica": il buongiorno sulle note di Cremonini - VD
12.02.2026 12:45 di Simone Locusta
Finalmente un buongiorno con un sorriso accennato, consapevole dei tempi duri ma anche felice per il risultato della sera prima. La Lazio espugna il Dall'Ara, batte il Bologna ai calci di rigore e si aggiudica la semifinale di Coppa Italia.
Gioia in campo, sugli spalti, ovunque. Un'esultanza piena, meritata, per una vittoria dal peso specifico importante. Un'esultanza anche "Poetica" quella della Lazio, che tramite i propri profili social ha pubblicato un video celebrativo della vittoria con in sottofondo proprio "Poetica" di Cesare Cremonini. Di seguito il post.
