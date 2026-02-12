Atalanta, De Ketelaere out con la Lazio e vola a Bruxelles: i dettagli
12.02.2026 10:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Charles De Ketelaere è finito ko. Il trequartista belga, durante il riscaldamento del match contro la Cremonese ha riportato una lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro.
Sono così in corso valutazione degli specialisti su quale possa essere la scelta terapeutica migliore per cercare di risolvere il guaio fisico del giocatore che sicuramente sarà assente contro la Lazio nel giorno di San Valentino.
Secondo quanto rivelato da Sport Mediaset, CDK si è imbarcato su un volo diretto a Bruxelles: in questo momento non c'è alcuna certezza sui tempi di recupero ma almeno fino alla sosta Nazionali di marzo il classe 2001 sarà out, fino a quando però dipenderà in base all'eventuale operazione chirurgica.