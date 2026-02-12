Lazio, Cataldi: "La Coppa Italia è un obiettivo. Vogliamo arrivare in fondo"

TUTTOmercatoWEB.com

Nel post partita di Bologna - Lazio di Coppa Italia, Danilo Cataldi è intervenuto in conferenza stampa dal Dall’Ara. Di seguito le sue dichiarazioni:

La Coppa Italia è l'obiettivo di questa stagione?

“Abbiamo fatto un cammino complicato affrontando Milan e Bologna. C’è molta felicità. Arrivati a questo punto, giocandosi una semifinale è un obiettivo concreto. Speriamo di poter arrivare fino alla fine”.

Come è stato l'approccio alla gara? Questo gruppo, dopo i diversi addii è più o meno motivato?

“I ragazzi andati via fino all’ultimo ci hanno dato una grossa mano. A livello professionale sono stati perfetti. Sono arrivati ragazzi nuovi, la maggior parte giovani. Aver chiuso la parentesi mercato ci ha dato più serenità, cosa che ci è mancata in quel periodo. La squadra sta crescendo, ha voglia di imparare ed è divisa tra noi più vecchiotti e i ragazzi. Si sta creando un bel gruppo, qualcosa va limato, ma vedo una squadra con entusiasmo. Ieri a Coverciano ci siamo allenati scherzando e ridendo. Il gruppo è sereno. La preparazione dei rigori è stata molto tranquilla”.

Ti vedi come interno di centrocampo per giocare con Rovella?

“L’ho fatto un po’ a inizio carriera. Adesso sinceramente non saprei quello che potrei fare, quindi sicuramente dovremmo eventualmente provarlo in allenamento. Ora pensarlo mi risulta complicato, ma non si sa mai”.

Un pensiero sulla situazione legata ai tifosi?

“Giocare con un Olimpico pieno credo sia fondamentale. Le parole sono superflue, i tifosi sanno quello che ci danno quando giochiamo in casa. Ovvio che da calciatore spero di vederli tutti allo stadio, sono importanti per noi, ci danno qualcosa in più quando siamo in difficoltà e spero possano tornare”.

Un giudizio su Taylor?

“Penso che il giudizio lo stia dando il campo. Un ragazzo sveglio che ha imparato subito. Quando è arrivato è sceso in campo dopo due giorni. Ci sta dando tanto, penso che dobbiamo metterlo in condizione di andare più verso la porta. Stiamo cercando di lavorare su questo. Il mio giudizio è stra positivo come ragazzo e come calciatore”.