Coppa Italia | Lazio - Atalanta, chi gioca il ritorno in casa? Cosa dice il regolamento
11.02.2026 23:37 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Lazio e Atalanta si sfideranno per un posto in finale di Coppa Italia. Ma chi giocherà il ritorno in casa? Il regolamento toglie ogni dubbio: "Nelle Semifinali hanno diritto di giocare la gara di ritorno in casa la Società cui è stata attribuita la posizione di ingresso in tabellone contrassegnata dal numero più basso".
La squadra di Sarri ha il numero 8, mentre a quella di Palladino è stata attribuito il 4. La semifinale d'andata, che si giocherà indicativamente il 4 marzo, avrà lo stadio Olimpico come sede, quella di ritorno (22 aprile) sarà alla New Balance Arena.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.