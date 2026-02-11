Lazio, altra vittoria ai rigori in Coppa Italia: ecco quando l'ultima volta
11.02.2026 23:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio supera il Bologna e passa il turno ai quarti di Coppa Italia. Battuto il Bologna ai rigori, decisivi gli errori di Ferguson e di Orsolini. Per i biancocelesti è la seconda vittoria consecutiva ai rigori nel torneo: l'ultima volta era contro l'Inter, sempre ai quarti di finale, il 31 gennaio 2019. In quell'occasione la Lazio era arrivata in semifinale dopo gli errori di Lautaro e Nainggolan, vincendo poi in finale contro l'Atalanta.
