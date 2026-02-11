Bologna, Italiano: "Usciamo da una competizione a cui tenevamo molto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa al termine della gara di Coppa Italia tra Bologna e Lazio. Queste le sue parole:

“Buonissima gara la nostra all’inizio, abbiamo fatto vedere che ci tenevamo ad approcciare bene e lo abbiamo fatto con veemenza e qualità. Nell’unica sbavatura prendiamo gol. Purtroppo, poi fai di tutto per non arrivare ai rigori e alla fine usciamo da una competizione a cui tenevamo tantissimo. I due rigoristi designati sbagliano nella lotteria ma può capitare. Usciamo dopo un’ottima partita. Peccato, ora rimbocchiamoci le maniche in vista di campionato ed Europa League”.

“Domani quando arriveremo al campo pensiero subito al Torino. Archiviare, dimenticare e ripartire. Abbiamo dimostrato di tenerci tantissimo per come abbiamo approcciato. Avevamo voglia di far vedere alla gente quanto ci tenevamo e lo abbiamo dimostrato. Purtroppo, davanti al dischetto sbaglia chi calcia. Peccato perché stiamo cercando di fare qualcosa in più rispetto all’ultimo periodo”.

“Orsolini? L’unica cosa è che non sta trovando mai la giocata decisiva, la mattonella per tirar fuori il suo mancino che ci ha dato tante soddisfazioni. A tratti oggi l’ho visto molto meglio. Dobbiamo cercare di metterlo in condizione di tirar fuori la sua concretezza e lui non si deve abbattere. Ogni singolo deve cercare di trascinare, Orso sono convinto che ritroverà concretezza. Orsolini rimane un giocatore importante e decisivo”.